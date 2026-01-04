ユヴェントスに所属するセルビア代表FWドゥシャン・ヴラホヴィッチの獲得レースは、バルセロナがリードしているようだ。3日、イタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』が報じた。今月28日に26歳の誕生日を迎えるヴラホヴィッチは、2022年1月にフィオレンティーナからユヴェントスに加入。ここまで公式戦通算162試合に出場し、64ゴール16アシストを記録している。しかし、昨年11月末に内転筋を負傷し、現在は長期離脱を強いら