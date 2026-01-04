¢£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÎÌ¤¸ø³«¥àー¥Óー¤â¸ø³« ¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¥á¥ó¥«¥é¸Ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀSixTONES①～③ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØGolden SixTONES¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢SixTONES¤Î¸Ó»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤Î¸Ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀSixTONES¤¬¥Ó¥·¥Ã¤È²£°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤À»Ñ¡£ 1·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØGolden SixTONES¡Ù¸µÆü3»þ´ÖSP¤Î¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£