ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が、プライベートでも親交のあるアンジャッシュ渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。“姿勢”を参考にしているプロ野球OBの名前を明かした。天才と呼ばれる打者。誰かのスイングをマネするということはないが、他の選手のインタビューなどをよく見るという。大事にしているのは感覚。「（他の選手の）インタビューを見て、ああ、こういう感覚で打ってるんだというのを参考