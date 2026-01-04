東京消防庁は4日、1〜3日に餅を喉に詰まらせ、80〜96歳の男女7人が救急搬送されたと発表した。うち80代の女性が死亡した。「餅は小さく切ってゆっくりかみ、乳幼児や高齢者の様子を見守ってほしい」と呼びかけている。