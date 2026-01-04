小児がんを患った20〜30代の女性2人が、がん治療前に卵巣組織を凍結保存し、治療後に体内に戻す手法で出産したと聖路加国際病院などのチームが4日までに国際学術誌に発表した。抗がん剤や放射線治療で失われた卵巣の機能が回復した。