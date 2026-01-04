欧州の人気競技のスター選手までも虜にドジャース・大谷翔平投手の勢いは、野球の枠を越えて世界中を席巻している。米国や日本のみならず、欧州サッカー界の大物までもが、大谷の超貴重なアイテムを手に少年のような満面の笑みを浮かべる姿が大きな反響を呼んでいる。その大物とは、サッカー元フランス代表のアントワーヌ・グリーズマン選手。新年を迎えた1日、自身のインスタグラムを更新。「今日は1/1の日！あなたのお気に