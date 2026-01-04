トレンドアイテムが揃う【しまむら】では、毎シーズン、バズりアイテムが登場しています。今季も、大人気となったアイテムがあるのだとか！ それが、リッチな雰囲気の「フェイクファージャケット」。華やかな見た目と襟付きのおしゃれなデザインが特徴で、さっと羽織るだけでもサマ見えしそう！ プチプラコーデが得意なしまラーの@__saxxyaxxさんも「バズりすぎて入手困難？！」とプッシュするアイテムは