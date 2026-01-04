阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手＝日大＝が４日、石川・金沢市内にある母校・星稜の室内練習場で自主トレを公開した。星稜付近は約１５センチ積雪し、一面銀世界。室内ではキャッチボールやノックで約１時間汗をかいた。昨年２６日に帰省し、３０日以降は「ヤクルトの内山さんだったり、社会人野球の選手だったり、先輩がたくさん来ていた。その方たちと一緒に毎年（練習を）やっています」とＯＢらとの合同練習に励んだ。