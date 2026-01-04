女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は５日に、第６６話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ヘブン（トミー・バストウ）は、錦織（吉沢亮）と２人で出雲に旅行にやってくる。ヘブンの好きな古事記の舞台を巡る２人は、旅の終わりに稲佐の浜を散歩する。出雲での旅の思い出を日本滞在記に書きたいと喜ぶヘブン。そこに松江にいる