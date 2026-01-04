◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ２０ｉｎ東京ドーム棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）新日本プロレスは４日、東京ドームで「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ２０ｉｎ東京ドーム棚橋弘至引退」を開催する。２６年にわたりプロレス界を先頭に立って支えた棚橋弘至の引退試合と柔道東京五輪金メダルのウルフアロンのデビュー戦が行われる大会は、前売りチケットが全席完売となった沸騰興行。