衝撃な末脚で圧勝したキャリア４戦の４歳馬に驚きの反応が広がっている。４日に行われた京都９Ｒ・天ヶ瀬特別（４歳上２勝クラス、京都・ダート１８００メートル＝１３頭立て）で強い勝ちっぷりを見せたのは、単勝オッズ１・３倍の１番人気に支持されたグランドプラージュ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父シニスターミニスター）。２着に３馬身半差をつける圧勝でデビューから４戦３勝とした。川田将雅騎手とコンビを組んだグ