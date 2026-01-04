全国高校ラグビー大会の準決勝は5日、東大阪市の花園ラグビー場で行われる。史上6校目の3連覇を目指す桐蔭学園（神奈川第1）は4日、大阪桐蔭（大阪第3）との一戦に向けて大阪市内のグラウンドで約1時間半調整を行った。“桐蔭対決”となった準決勝。藤原秀之監督は「逃げられない。小手先なことはできないので、今までやってきたことをきっちりどれだけ精度高くできるか」と戦いを見据えた。ここまで戦った常翔学園（大阪第2