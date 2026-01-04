スノーボードW杯男子ハーフパイプ第3戦で5位の嶋崎珀＝カルガリー（カナディアンプレス提供・AP＝共同）スノーボードのワールドカップ（W杯）は3日、カルガリーでハーフパイプ（HP）第3戦の決勝が行われ、男子の嶋崎珀（ヤマゼン）は78.50点の5位だった。杉崎大翔（新潟医療福祉大）は9位、菊地原小弥汰（ネクストアムゼク）は10位だった。バレンティノ・グセリ（オーストラリア）が87.75点で優勝。女子はエリザベス・ホスキン