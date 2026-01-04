和歌山県は１月４日、橋本市御幸辻の弁当店で食中毒が発生したと発表しました。県はこの弁当店に対して６日間の営業停止処分にしました。県によると、先月３０日に岡山県倉敷市保健所から和歌山県の生活衛生課に「２７日から２９日に橋本市内で開催されたハンドボール大会に参加した複数の高校生に下痢及び嘔吐などの食中毒の症状がでている」という趣旨の連絡がありました。これを受けて橋本保健所が調査したところ、ハン