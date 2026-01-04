◇第104回全国高校サッカー選手権大会 準々決勝 鹿島学園 3-1 興國(4日、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu)鹿島学園(茨城)はDF清水朔玖選手が全得点に絡む活躍で、興國(大阪)に勝利。17大会ぶりのベスト4進出を決めました。鹿島学園は前半17分、清水選手が3試合連続となるPKを決めて先制。直近2試合をともにPK戦で勝ち上がってきた興國から、PKで1点をあげます。さらに後半5分、清水選手のシュートがクロスバーを直撃すると、