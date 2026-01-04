昨年末の有馬記念でＧ１・２勝目を挙げたミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大）が、ドバイワールドＣ・Ｇ１（３月２８日・ＵＡＥメイダン）、同日同所で行われるドバイシーマクラシック・Ｇ１、ドバイターフ・Ｇ１の３競走に予備登録したことが４日、明らかになった。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。同馬は昨年の皐月賞を勝ち、有馬記念でＧ１・２勝目。レース後は一度栗東トレセンに帰厩