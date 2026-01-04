タイ・シーサケート県ガンタララの検問所に掲げられた看板。「進入禁止、衝突地帯」と書かれている＝昨年12月【プノンペン、バンコク共同】タイとカンボジアが、国境地帯での軍事衝突を巡り昨年12月に停戦合意した後も非難の応酬を繰り広げている。カンボジアは国境近くの一部地域をタイが「占領した」と批判する一方、タイはカンボジアに占有されていた自国領の「奪還」を主張、対立が続く。カンボジア政府の報道官は1月3日「