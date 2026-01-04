トルコ製の無人機＝2024年5月、トルコ東部エルズルム（ゲッティ＝共同）トルコのギュレル国防相は4日までに、日本が導入を視野に入れるトルコ製無人機について、長時間の滞空能力があり、継続監視や費用対効果の高い運用ができると強調、日本の「抑止力」になるとの見方を示し選定を期待した。トルコ製無人機は実戦経験を踏まえ開発されており「信頼性が高い柔軟なシステムだ」とアピールした。共同通信の書面インタビューに回答