ギュレル国防相（トルコ国防省提供・共同）トルコのギュレル国防相は4日までに、停戦中のパレスチナ自治区ガザで治安維持を担う国際安定化部隊について「自給自足できる部隊が準備され、訓練が始まった」と述べ、改めて軍のガザ派遣に意欲を示した。書面インタビューに答えた。ガザ和平計画に含まれている国際安定化部隊の参加国は未定だが、イスラエルはガザ攻撃を批判してきたトルコ参加を拒否しており、実際に派遣されるか