青学大が３連覇を果たした第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）。３日には復路が行われ、東京都内に練習拠点を置く大学では、総合５位の中大のほか、駒大、創価大、帝京大、日大が１０位以内に入り、来年の大会のシード権を得た。まさか取れるとは…日大で９区を走り、１２年ぶりのシード権獲得に貢献した中沢星音選手（４年）は「まさかシード権を取れると思わなかった。チーム