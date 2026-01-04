1月4日、京都競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（芝2000m）は、今村聖奈騎乗の7番人気、ジュウリョクピエロ（牝3・栗東・寺島良）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に2番人気のエアビーアゲイル（牝3・栗東・辻野泰之）、3着にウィズクィーン（牝3・栗東・上村洋行）が入った。勝ちタイムは2:00.9（良）。1番人気で佐々木大輔騎乗、スカイスプレンダー（牡3・栗東・池江泰寿）は、4着敗退。7番人気馬で快勝3歳1勝クラス・ジュウリ