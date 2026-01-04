1月4日、京都競馬場で行われた5R・3歳新馬戦（芝1800m）は、斎藤新騎乗の13番人気、タイキルッジェーロ（牡3・栗東・高野友和）が勝利した。アタマ差の2着に1番人気のフォーチュンライド（牝3・栗東・福永祐一）、3着にオーブフレッシュ（牝3・栗東・辻野泰之）が入った。勝ちタイムは1:50.5（良）。2番人気で高杉吏麒騎乗、ウィスカーパッド（牝3・栗東・藤岡健一）は、4着敗退。【新馬/京都4R】永島まなみが2026年初勝利3連