【モデルプレス＝2026/01/04】櫻坂46の四期生・勝又春が1月4日、自身の公式ブログを更新。京都大学に通っていることを公表した。【写真】「美文字」と話題 櫻坂46四期生の手書きメッセージ◆勝又春、現役京大生であることを告白「2026年」と題したブログを投稿した勝又は「今日は一つ、みなさんにご報告があります。以前からお気づきの方もいらっしゃったことかと思いますが、私は現在、京都大学に通っています」と発表。「本来、