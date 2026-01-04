立憲民主党の野田代表と国民民主党の玉木代表は4日、年頭の会見を開き、高市政権との向き合い方について異なる立場を示しました。立憲民主党・野田代表「高市政権と向き合って正面から違いを明らかにしてむしろ対案を出して、違いを明確にすることも野党第一党の重要な役割なので、そこは去年よりもメリハリの中でそちらに力点を置きたい」野田代表は「基本路線と親和性のある政党とは国会内でも協調し、選挙区では候補者調整など