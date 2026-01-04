歌手のアイナ・ジ・エンド（31）が4日、自身のインスタグラムを更新。プライベート動画を披露した。アイナは「あけましておめでとうございます！！」と新年のあいさつ。「楽しい家族旅行してきました」とつづり、浴衣姿で妹でダンサーのREIKAと踊る動画を4本投稿。愛犬や母と思われる女性も登場した。この投稿にファンは歓喜。「ママもいるーーー」「ゆるっと浴衣姉妹が最高ママンもありがとう」「尊い空間すぎない?!?!