ホームランを放つ岡本＝昨年9月、横浜昨季ドジャースとの激闘の末、惜しくもワールドシリーズ制覇を逃したブルージェイズは、移籍市場で先発投手の目玉の一人だったシースを7年契約で獲得するなど、戦力向上に積極的に動いてきた。野手はまだ目立った補強がなかったが、長打力を備える岡本の加入で打線に厚みを増すことに成功した。一塁は主砲ゲレロがおり、岡本は主に三塁を守ることになりそうだ。ただ、チームはフリーエージ