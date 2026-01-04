ミャンマー軍事政権は、1月4日の独立記念日に外国人を含む受刑者ら6000人あまりに恩赦を与えました。民主派指導者のアウン・サン・スー・チー氏は依然、拘束されたままとみられます。ミャンマー軍事政権は4日、独立記念日に合わせた人道的な措置として、受刑者6134人に恩赦を与え、釈放すると国営メディアを通じて発表しました。また、収監されている外国人52人は国外追放の処分としています。2021年の軍事クーデター後に拘束され