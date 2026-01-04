箱根駅伝で３連覇を果たした青学大で山上り５区で異次元の区間新記録をマークし、立役者となった黒田朝日（４年）が３日夜、日テレで放送された「完全密着！箱根駅伝」に出演。話題となったシーンを振り返った。往路で１８秒差で２位に終わった早大の花田監督が「（黒田が）抜く時に（運営管理車に）ピースされた。悔しいけど、やっぱり強い」と脱帽していたが、番組では運営管理者を抜き去っていく場面が紹介された。すさま