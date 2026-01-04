「卒業されてからの10年間で大きくなられた」アイドル卒業から10年…。女優・川栄李奈(30)が元日に投稿した報告ショットが話題を呼んでいる。「ご報告です」とインスタグラムに書き出すと、「2025年12月31日を持ちまして約10年間所属させていただきました、エイベックス・マネジメント・エージェンシーを退所し、独立致しました」と15年にアイドルグループ「AKB48」を卒業して以来、在籍していた事務所を退所したことを報告。