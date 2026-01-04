「こわ」「そんなん居るの？」被害総額が800億円超の特殊詐欺につかわれた写真が公開され、注目が集まっている。「警察庁から国民の皆様へ大切なことなので何度でもお伝えします」と愛し、警察庁がXを更新。「?ホンモノ?の警察はスマホで警察手帳や逮捕状を絶対見せません。そのような?警察官?に遭遇したらすぐに最寄りの警察署に相談してください」と呼びかけた。岐阜県警察から提供された警察官のような制服を着た人物が