芸術的なFK弾だ。１月４日に第104回全国高校サッカー選手権の準々決勝が各地で開催。鹿島学園 (茨城)はUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで興國（大阪）と対戦。３−１で快勝した。17大会ぶりのベスト４進出を決めた一戦で、存在感を示したのが清水朔玖だ。３年生DFは、前半17分にPKを決めて先制点をマークすると、２−０で迎えた後半23分、ペナルティアーク内で得たFKでキッカーを務める。短い助走から右足を振る。放た