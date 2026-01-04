タレントの安めぐみが2日に自身のアメブロを更新。娘たちと過ごしたお正月の様子を明かした。【映像】濱口優（53）、妻・南明奈（36）と3歳長男の“そっくり”な姿この日、安は「あけましておめでとうございます」と切り出し「2026年 皆さんにとって幸せな一年となりますように 本年もよろしくお願いいたします」と新年の挨拶をつづった。続けて「今年も浅草へ」と娘たちと出かけたことを報告し「長女とクレープを食べました