栃木県で車13台が絡む事故で1人死亡 トラックの荷台から茶葉が散乱FNNプライムオンライン

栃木県で車13台が絡む事故で1人死亡 トラックの荷台から茶葉が散乱

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 栃木県佐野市の国道で発生した、車13台が絡む事故
  • トラックの荷台から堆肥用の茶葉が路上に散乱し、後続車がスリップしたそう
  • この事故で4人が搬送され、このうち78歳の男性が死亡した
