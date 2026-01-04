ニューストップ > 国内ニュース > 栃木県で車13台が絡む事故で1人死亡 トラックの荷台から茶葉が散乱 栃木県 国内の事件・事故 時事ニュース FNNプライムオンライン 栃木県で車13台が絡む事故で1人死亡 トラックの荷台から茶葉が散乱 2026年1月4日 14時43分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 栃木県佐野市の国道で発生した、車13台が絡む事故 トラックの荷台から堆肥用の茶葉が路上に散乱し、後続車がスリップしたそう この事故で4人が搬送され、このうち78歳の男性が死亡した 記事を読む おすすめ記事 《また恋をしたいとは思っています》パティシエの鎧塚俊彦氏、妻・川島なお美さんを亡くして自問自答の10年「僕らの選択は正しかったのか…」 2026年1月4日 7時13分 はじめしゃちょー、年末ジャンボ宝くじ「5700万円分」買ってみた！まさかの結果に机をぶっ叩く 2026年1月3日 15時59分 櫻坂46・勝又春、現役京大生であることを公表 発表前に葛藤した胸中明かす「どこか自分らしくない受け答えをしてしまった」 2026年1月4日 12時51分 【箱根駅伝】１区区間新で２位の中大・藤田大智「ナメられてると…」大手町での視線にイラッ 2026年1月2日 10時24分 三田村邦彦「歌手のプライドにかけて口パクはやめよう」呼びかけに“いいね！”が殺到「視聴者に失礼」の声 2026年1月3日 21時6分