JR西日本によりますと、因美線では降積雪のため、始発列車から【智頭駅～美作加茂駅間】で運転を見合わせていますが、以下の列車から運転を再開するということです。 ●【津山⇒智頭方面】・津山駅（１６時３８分発）・美作加茂駅（１７時１１分発）⇒智頭行き（１７時５１分着） ●【智頭⇒津山方面】・智頭駅（１７時５８分発）⇒普通津山行き（１９時０７分着） なお、以下の列車は津山駅～美作加茂駅で運転を