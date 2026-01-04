ガンバ大阪は4日、DF中野伸哉(22)が湘南ベルマーレへの育成型期限付き移籍から復帰すると発表した。中野は昨年8月に湘南へレンタル加入。J1リーグ戦10試合、ルヴァンカップ1試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF中野伸哉(ナカノ・シンヤ)■生年月日2003年8月17日(22歳)■出身地佐賀県■身長/体重173cm/64kg■経歴鳥栖-G大阪-鳥栖-G大阪-湘南■出場歴J1リーグ:106試合1得点リーグカップ:16試合天皇杯