清水エスパルスは4日、FWアブドゥル・アジズ・ヤクブ(27)が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、5日からチームを離脱すると発表した。今後に関しては正式に決定次第、改めて伝えるという。ガーナ出身の同選手は2024年6月に清水へ加入。昨年2月に青島西海岸足球倶楽部(中国)へ期限付き移籍していた。