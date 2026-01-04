Snow Manの宮舘涼太がパーソナリティを務めるTBSラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン』の2時間スペシャルが1月3日に放送。公式Xで新年1発目のラジオ放送のオフショットが公開された。 【写真】宮舘涼太がゆるキュートな表情を見せる新年1発目のラジオオフショット①～③ ■スペシャルゲストの川島明とのオフショットも披露 公開されたオフショットで宮舘は、ラジオブースでマイクを前にネイビ&