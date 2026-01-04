札幌・豊平警察署は2026年1月4日、札幌市に住む派遣社員の女（40）を暴行の疑いで現行犯逮捕しました。女は4日午前1時45分ごろ、自宅で同居する40代の夫の頬を殴打する暴行を加えた疑いが持たれています。夫から「妻が暴れている」と警察に通報があり、駆けつけた警察官が女を現行犯逮捕しました。調べに対し女は「右手でビンタしたことに間違いありません」と容疑を認めています。警察は飲酒の有無なども含め当時の状況を調べてい