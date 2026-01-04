昨季セ・リーグ首位打者に輝いた広島の小園海斗内野手が4日、広島市内の練習施設で自主トレーニングを公開し、打撃練習などで体を動かした。取材に応じ、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け「出たいなという気持ちは強く持っている。特別な場所」と意欲を語った。今オフは練習で国際大会仕様のボールを使用。「縫い目が日本のボールより低いというか、引っかかりづらい。1球の暴投が命取りになる