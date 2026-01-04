歌手の相川七瀬が４日までにＳＮＳを更新。相川の母校である国学院大の駅伝メンバーとの写真を披露して話題になっている。自身のインスタグラムに国学院大学駅伝部メンバーや関係者との写真をアップした。相川は「國學院大學、箱根駅伝２０２６総合２位！全員で闘い抜いた！！誇らしいぞ國學院陸上部！！」と労いの言葉を記し、各区の走者にコメントを残した。続けて「全ての選手の皆様、関係者の皆様、お疲れ様でした。勇