【モデルプレス＝2026/01/04】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが1月4日、自身のInstagramを更新。爽やかなショートパンツスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】43歳美人アナ「迫力ある」美脚スラリのショーパンコーデ◆竹中知華アナ、ショートパンツ姿を披露竹中アナは「今週のおはようまとめ」と綴り、オフショットを複数公開。花柄のトップスにグレーのショートパンツを合わせ、健康