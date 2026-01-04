昨年末の有馬記念を３歳で制覇したミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が３月２８日に行われるドバイの３レースに予備登録したことが１月４日、分かった。サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。登録した３レースは以下の通り。ドバイ・ターフ（Ｇ１・芝１８００メートル）、ドバイ・シーマクラシック（Ｇ１・芝２４１０メートル）、ドバイ・ワールドカップ（Ｇ１・ダート２０