【モデルプレス＝2026/01/04】M!LK・佐野勇斗が2026年1月3日、自身のInstagramにて生配信を実施。Number_i・平野紫耀との交流を明かす場面があった。【写真】佐野勇斗、平野紫耀・橋本環奈らとの豪華ショット◆佐野勇斗、平野紫耀との会話明かす大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）に初出場したM!LK。この日、佐野は「紅白歌合戦」の舞台裏を振り返り「紫耀ちゃんも話したな」と映画『