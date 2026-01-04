中山１１Ｒ・中山金杯・Ｇ３・馬トク激走馬＝シリウスコルト前走の福島記念でもトップハンデを背負いつつの５着。１コーナーで２、３番手の馬が引いてきて、難しい隊列になったうえ、スローペースの中、手応えはあったが、馬群で動くに動けなかったのが痛かった。毎日王冠（１１着）を叩いて気持ちが入り、仕上がりも良かっただけに残念な敗戦だった。新潟大賞典を勝ってはいるが、この馬最大の武器は小回り向きの機動力。外枠