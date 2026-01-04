第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は2日に往路、3日に復路が行われ、青学大の3年連続9度目の総合優勝で幕を閉じた。予選会から臨んだ順天堂大が3位に。4年生が1人のオーダーでの躍進に、衝撃が広がっている。順天堂大は2日の往路で6位に入ると、3日の復路ではさらに進撃した。7区の玉目陸（2年）が区間2位、8区の永原颯磨（2年）は区間3位。5位でタスキを受けた最終10区の山本悠（2年）も区間3