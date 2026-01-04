５０歳以上限定のマッチングアプリ「Ｇｏｅｎｓ（ゴエンズ）」を運営するＧｏｅｎｓ株式会社は４日、パートナーがいない全国の５０代独身男女（男性３９７人、女性１５３人）を対象に実施した意識調査の結果を公開。「その結果、結婚という『世間体』の話よりも『老後はどうする？』『親の介護は？』という、より現実的で切実な問いへと変化し、５０代独身者の心に深く突き刺さっていることが明らかになりました」とした。【帰省