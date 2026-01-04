1月4日（日）、いよいよ2026年NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送がスタートします。戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描く本作、主人公は天下人の弟・豊臣秀長（とよとみ ひでなが）、仲野太賀（なかのたいが）さんが演じます。1月4日放送、大河【豊臣兄弟！】超予習まとめ＆相関図--秀長の生涯、正室・側室、重要な家臣たち兄・豊臣秀吉を裏で支えた異父弟の豊臣秀長。温厚な性格で尚