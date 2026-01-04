「全国高校サッカー選手権・準々決勝、鹿島学園３−１興国」（４日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）鹿島学園（茨城）のＦＷ内海心太郎が１−０の後半から出場。頭にラグビー選手が使用するヘッドギアを着けて登場した。内海は４−１で堀越に勝った２日の３回戦で２ゴールを奪ったが、顎に接触があり負傷していた。この日はヘッドギアの顎ひも部分には患部を保護するようなクッション素材が付けられた。テレビ中継で解説