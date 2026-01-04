横浜FCは１月４日、ンドカ・ボニフェイスがヴィッセル神戸に完全移籍することを発表した。「ここでの日々は最高でした！」クラブの公式サイトで移籍を報告したンドカ。横浜FCでは３シーズンにわたりプレーした。「こんな毎日は今後二度と訪れないと思います。サッカーをやってきてここまで試合に出続けるということは初めてでした。常に出場し続けて信頼を感じ、これほどの愛を受け取りプレーできるのは幸せでした」 20