2026年にJ２初参戦の栃木シティは１月４日、横浜FCより鈴木武蔵が完全移籍で加入すると発表した。これまで新潟、水戸、松本、長崎、札幌、ベールスホット（ベルギー）、G大阪、横浜FCに在籍してきた31歳は、栃木Cの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。「この度栃木シティに加入する事になりました。鈴木武蔵です。数年前練習参加させてもらってその時はまだ社会人リーグでしたが上に上がれるポテンシャルが凄くあ